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Сегодня, 22:47

«Кельн» вырвал победу над «Гертой» в Кубке Германии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Кельн» дома обыграл «Герту» в матче 1/8 финала Кубка Германии — 2:1.

Основное время встречи завершилось вничью — на 12-й минуте счет с пенальти открыл форвард гостей Ибрахим Маза. На 30-й минуте хозяева отыгрались благодаря автоголу Флориан Нидерлехнер.

Решающий гол в концовке дополнительного времени с пенальти забил Деян Любичич.

Берлинцы провели большую часть матча в меньшинстве — на 25-й минуте красную карточку получил Дейовайсио Зефейк.

«Кельн» стал шестым четвертьфиналистом Кубка Германии. Ранее в эту стадию вышли «Арминия», «Байер», «Вердер», «Штутгарт» и «Вольфсбург».

«Герта» вылетела из турнира.

Германия. Кубок. 1/8 финала
04 дек, 20:00. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
3:0
Хоффенхайм

Футбол
ФК Герта
ФК Кельн
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