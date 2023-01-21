«Кельн» разгромил «Вердер» со счетом 7:1

«Кельн» разгромил «Вердер» в матче 16-го тура чемпионата Германии со счетом 7:1.

В составе победителей по дублю оформили полузащитник Эйе Скири и нападающий Штеффен Тиггес.

«Кельн» набрал 20 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Вердер» потерпел третье поражение подряд и остается на 9-й строчке (21 очко).