«Кельн» разгромил «Вердер» со счетом 7:1

Сегодня, 22:22
«Кельн» разгромил «Вердер» в матче 16-го тура чемпионата Германии со счетом 7:1.
В составе победителей по дублю оформили полузащитник Эйе Скири и нападающий Штеффен Тиггес.
«Кельн» набрал 20 очков и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Вердер» потерпел третье поражение подряд и остается на 9-й строчке (21 очко).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования