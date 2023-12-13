«Кельну» выписан рекордный в истории бундеслиги штраф за нарушения фанатов

«Кельн» получил штраф в размере 595 тысяч евро за использование болельщиками пиротехники на матче 8-го тура бундеслиги против «Боруссии» (3:1) из Менхенгладбаха.

Как сообщает сайт клуба, немецкий футбольный союз (DFB) потребовал от «Кельна» перевести 198 тысяч евро из суммы штрафа на усиление собственных мер безопасности. В «Кельне» заявили, что считают неправильным подход DFB к оценке событий и просят смягчить наказание.

Этот штраф является рекордным в истории чемпионата Германии.

Победа над «Боруссией» из Менхенгладбаха стала для «Кельна» первой в текущем сезоне бундеслиги. Команда набрала 10 очков в 14 турах и занимает 16-е место в турнирной таблице.