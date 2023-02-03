Кевин Трапп подписал новый контракт с «Айнтрахтом»

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до лета 2026 года.

32-летний голкипер играет за «Айнтрахт» с лета 2018 года. Всего за команду он провел 286 матчей и пропустил 426 мячей. Вместе с клубом он стал победителем Лиги Европы прошлого сезона.

Ранее сообщалось, что «Бавария» интересуется футболистом, но трансфер так и не произошел.

После 18 туров бундеслиги «Айнтрахт» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка.