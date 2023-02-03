Кевин Трапп продлил контракт с «Айнтрахтом» до 2026 года

Вратарь «Айнтрахта» Кевин Трапп досрочно продлил контракт с франкфуртским «Айнтрахтом».

Как сообщает пресс-служба клуба, 32-летний голкипер взял на себя обязательства перед «Айнтрахтом» на длительный срок и останется в клубе как минимум до 2026 года. Контракт включает опцию продления еще на один год.

Предыдущее соглашение Траппа с клубом было рассчитано до лета 2024 года. В зимнее трансферное окно сообщалось об интересе к игроку со стороны «Баварии».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 8,5 миллиона евро. В текущем сезоне Трапп пропустил 34 мяча в 24 матчах и 6 раз сыграл на ноль.