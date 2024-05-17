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17 мая, 23:08

Кейн досрочно завершил сезон из-за травмы

Гарри Кейн.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн пропустит заключительный матч мюнхенской команды в нынешнем сезоне, сообщает официальный сайт клуба.

По словам главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля, Кейн получил травму спины в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:2).

В субботу, 19 мая, «Бавария» проведет гостевую встречу с «Хоффенхаймом» в бундеслиге.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел 44 матча за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 12 результативных передач.

Контракт Кейна с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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