Кейн, Коман, Сане и еще 5 игроков не смогут принять участие в матче с «Хоффенхаймом»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, кто из игроков не выйдет на поле в матче 34-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».

«Кейн лечится у своего личного врача. Он не сможет отправиться на игру с нами. В Мадриде это уже было вопросом. Стало хуже. Лерой Сане и Джамал Мусиала недоступны, Эрик-Максим Шупо-Мотинг заболел гриппом и не в составе. Ким получил травму в матче с «Вольфсбургом». Кингсли Коман делает все возможное, чтобы попасть на Евро-2024, и его не будет в субботу. Саша Бое отсутствует по личным причинам. Рафа Геррейру и Серж Гнабри тоже травмированы», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Все матчи 34-го тура чемпионата Германии состоятся в субботу, 18 мая. Начало всех встреч — 16.30 по московскому времени.