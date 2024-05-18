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Сегодня, 04:25

Кейн, Коман, Сане и еще 5 игроков не смогут принять участие в матче с «Хоффенхаймом»

Евгений Козинов
Корреспондент
Томас Тухель.
Фото Reuters
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель рассказал, кто из игроков не выйдет на поле в матче 34-го тура чемпионата Германии против «Хоффенхайма».

«Кейн лечится у своего личного врача. Он не сможет отправиться на игру с нами. В Мадриде это уже было вопросом. Стало хуже. Лерой Сане и Джамал Мусиала недоступны, Эрик-Максим Шупо-Мотинг заболел гриппом и не в составе. Ким получил травму в матче с «Вольфсбургом». Кингсли Коман делает все возможное, чтобы попасть на Евро-2024, и его не будет в субботу. Саша Бое отсутствует по личным причинам. Рафа Геррейру и Серж Гнабри тоже травмированы», — цитирует пресс-служба клуба Тухеля.

Все матчи 34-го тура чемпионата Германии состоятся в субботу, 18 мая. Начало всех встреч — 16.30 по московскому времени.

Гарри Кейн
Кингсли Коман
Лерой Сане
Рафаэл Геррейру
Серж Гнабри
Эрик-Максим Шупо-Мотинг
ФК Бавария
Джамал Мусиала
Томас Тухель
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