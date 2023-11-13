Кейн назвал Сане лучшим игроком «Баварии» в текущем сезоне

Нападающий «Баварии» Харри Кейн поделился мнением об игре одноклубника Лероя Сане в текущем сезоне.

«Лерой, вероятно, наш лучший игрок в этом сезоне. Он фантастический. Даже сегодня, когда счет был 2:2, у меня было ощущение, что он тот игрок, который снова поможет нам подняться. Он очень важный игрок для нас благодаря своим навыкам. Сегодня он снова отдал мне две голевые передачи, это здорово. Надеюсь, мы сохраним эту связь», — приводит слова Кейна GFNG.

В нынешнем сезоне Сане провел 19 матчей за «Баварию» во всех турнирах, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Его контракт с мюнхенцами рассчитан до лета 2025 года.