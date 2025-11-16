Кейн оценил возможность выиграть «Золотой мяч» в этом сезоне

Нападающий «Баварии» и сборной Англии Харри Кейн оценил свои шансы выиграть «Золотой мяч» по итогам сезона-2025/26.

«Я могу забить 100 голов в этом сезоне, но если я не выиграю Лигу чемпионов или чемпионат мира, то, скорее всего, не получу «Золотой мяч». То же самое и с Холанном, и с любым другим футболистом. Нужно выигрывать главные трофеи. Судя по тому, как складывается сезон в составе «Баварии», похоже, мы в отличной форме. Мы определенно одни из фаворитов Лиги чемпионов. Так что, возможно, это немного повышает мои шансы. То же самое и с Англией. Думаю, мы подойдем к чемпионату мира в качестве одного из фаворитов», — цитирует Кейна The Mirror.

В текущем сезоне Кейн провел 17 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 23 мяча и сделал три результативные передачи.