Кейн: «Игра в таком клубе, как «Бавария», может только пойти на пользу»

Сегодня, 10:35
Нападающий «Баварии» Харри Кейн поделился впечатлениями от своего дебютном сезоне в бундеслиге.
Англичанин перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» летом 2023 года. Сумма сделки составила 100 миллионов евро.
«Невероятный опыт. Думаю, игра в таком клубе, как «Бавария», может только пойти на пользу, позволить выйти на более высокий уровень, поскольку здесь ты находишься под невероятным давлением в каждом матче, от тебя всегда ждут качественной игры», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.
Футболист также отметил атмосферу на стадионах в чемпионате Германии.
«Мне очень понравилось пробовать себя на разных стадионах — атмосфера просто потрясающая. Думаю, на Евро в Германии будет так же», — добавил он.
В сезоне-2023/24 Кейн провел 45 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметившись 44 голами и 12 результативными передачами. Мюнхенская команда заняла третье место в турнирной таблице бундеслиги по итогам сезона.
Кейн попал в состав сборной Англии на Евро-2024, который пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом турнире англичане сыграют с Сербией, Данией и Словенией.