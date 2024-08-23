Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 11:05

Кейн: «Моя мечта — выиграть с «Баварией» бундеслигу и Лигу чемпионов»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Нападающий мюнхенской «Баварии» Харри Кейн рассказал, какие трофеи мечтает завоевать.

«Моя мечта — выиграть с командой бундеслигу и Лигу чемпионов. Я бы хотел выиграть крупный турнир с национальной командой. Моя цель на сезон — выиграть как можно больше титулов», — цитирует Кейна Bayern&Germany.

Кейн начал свою профессиональную карьеру в «Тоттенхэме», а с 2023 года он является игроком «Баварии». Также 31-летний форвард выступал на правах аренды за «Лейтон», «Миллуолл», «Норвич» и «Лестер Сити». Кейн — двукратный серебряный призер чемпионата Европы и финалист Лиги чемпионов.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
1
0
Читайте также
«Барса» бесплатно отпустила Гюндоган в «Манчестер Сити»
Бойца UFC Кенни обвиняют в похищении девушки
Посол Антонов исключил появление какой-либо буферной зоны на территории РФ
Глушенков точно не сыграет, состояние Вендела скрывают, у Семака пять травмированных, но букмекеры все равно за него
Захарова заявила о желании тысяч граждан стран НАТО переехать в Россию
Антонов сообщил о принятом в РФ решении об ответе на атаку ВСУ в Курской области
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кейн рассказал про футбольных кумиров своего детства