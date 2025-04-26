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Кейн пропустит матч, в котором «Бавария» может стать чемпионом Германии

Сергей Ярошенко
Харри Кейн.
Фото AFP
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн получил желтую карточку в матче 31-го тура бундеслиги с «Майнцем» (3:0).

Теперь на счету форварда пять желтых карточек в этом сезоне бундеслиги. Таким образом, Кейн пропустит матч следующего тура с «РБ Лейпциг» 3 мая.

После 31 матча мюнхенцы набрали 75 очков и лидируют в турнирной таблице чемпионата Германии. Примечательно, что именно в игре с «Лейпцигом» мюнхенцы могут досрочно обеспечить себе чемпионский титул.

В этом сезоне на счету 31-летнего англичанина 44 матча во всех турнирах, в которых он забил 36 голов и отдал 12 результативных передач.

Харри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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