Кейн прошел первую часть медосмотра перед трансфером в «Баварию»

«Бавария» близка к подписанию нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих социальный сетях.

По информации источника, Кейн уже прошел первую часть медосмотра в Мюнхене. Отмечается, что в немецком клубе прилагают все усилия, чтобы футболист дебютировал на Суперкубке Германии с «РБ Лейпцигом» 12 августа. Начало матча в 21:45 по мск. Англичанин будет выступать под номером 9.

Ранее сообщалось, что «шпоры» получат за форварда 100 миллионов евро в качестве фиксированной суммы и еще 20 миллионов бонусами. 30-летний англичанин подпишет с мюнхенским клубом 4-летний контракт.

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