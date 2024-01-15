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Кейн рассказал, что не скучает по Англии

Виктория Кравченко
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Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, скучает ли по Англии.

В августе 2023 года 30-летний игрок покинул «Тоттенхэм» и перешел в мюнхенский клуб.

«Скучаю ли я по Англии? Это хороший вопрос, но я не из тех, кто постоянно по чему-то скучает. Я из тех, кто смотрит вперед, а не в прошлое. Мне нравится в Мюнхене. К счастью, здесь все говорят по-английски, что очень упрощает ситуацию», — цитирует Кейна Kicker.

В этом сезоне 30-летний англичанин забил 26 голов и сделал восемь результативных передач в 23 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Гарри Кейн
ФК Бавария
ФК Тоттенхэм Хотспур
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