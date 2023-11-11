Кейн рассказал, что с удовольствием сыграл бы в одной команде с Месси

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, что хотел бы сыграть с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси в одной команде.

«Я бы с удовольствием сыграл с Месси. Он один из величайших игроков, когда-либо игравших в нашу игру. Уверен, что он смог бы отдать мне несколько ассистов», — приводит слова Кейна ESPN.

30-летний Кейн выступает за «Баварию» с августа 2023 года. В нынешнем сезоне он провел за немецкий клуб 15 матчей, забил 19 мячей и отдал семь результативных передач. До этого нападающий большую часть карьеры провел в «Тоттенхэме».

Месси — воспитанник «Барселоны», за которую выступал с 2003 года. 36-летний аргентинец является обладателем восьми «Золотых мячей». С 2021 по 2023 год он выступал за «ПСЖ». В июне футболист перешел в «Интер Майами» из МЛС.