Кейн рассказал, что во время отпуска посмотрел все матчи АПЛ

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о том, чем занимался во время зимнего перерыва.

12 января команда провела первую игру в бундеслиге после паузы, обыграв «Хоффенхайм» (3:0).

«Я отлично провел время с семьей. Обычно в эти дни я играю сам, но в этот раз мне удалось спокойно посмотреть все матчи Премьер-лиги. Это было весело, и к такому, честно говоря, быстро привыкаешь», — рассказал Кейн Kicker.

Летом 2023 года он перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию». В этом сезоне 30-летний англичанин забил 26 голов и сделал восемь результативных передач в 23 матчах за «Баварию» во всех турнирах.