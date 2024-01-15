Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 10:02

Кейн рассказал, что во время отпуска посмотрел все матчи АПЛ

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал о том, чем занимался во время зимнего перерыва.

12 января команда провела первую игру в бундеслиге после паузы, обыграв «Хоффенхайм» (3:0).

«Я отлично провел время с семьей. Обычно в эти дни я играю сам, но в этот раз мне удалось спокойно посмотреть все матчи Премьер-лиги. Это было весело, и к такому, честно говоря, быстро привыкаешь», — рассказал Кейн Kicker.

Летом 2023 года он перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию». В этом сезоне 30-летний англичанин забил 26 голов и сделал восемь результативных передач в 23 матчах за «Баварию» во всех турнирах.

Гарри Кейн
ФК Бавария
0
Читайте также
Кубок Африки стартует 13 января матчем Кот-д'Ивуар — Гвинея-Бисау
Колумбию могут лишить флага на Олимпиаде-2024 в Париже
Названа причина смерти каскадера Захаренкова
В Москве оставленного без присмотра двухлетнего ребенка обнаружили мертвым
Бастрыкин сообщил об уплате Чекалиными долга по налогам в 504 млн рублей
ABC сообщил о решении Австралии утилизировать ранее обещанные Украине вертолеты
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Кейн рассказал, что не скучает по Англии