Кейн рассказал, изменилось ли к нему отношение после перехода в «Баварию»

Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн рассказал, что после перехода в мюнхенский клуб его стали больше уважать.

«Наверное, меня стали больше уважать как одного из лучших нападающих в мире. Это приходит, когда ты играешь в таком клубе, как «Бавария», и проводишь отличный сезон. Такое может быть в «Реале» и «Барселоне», во всех топ-клубах. У меня другая аура», — цитирует Кейна The Sun.

Кейн перешел в «Баварию» летом 2023 года. За это время он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 12 результативными передачами.