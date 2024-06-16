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Сегодня, 10:54

Кейн рассказал, изменилось ли к нему отношение после перехода в «Баварию»

Виктория Кравченко
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Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн рассказал, что после перехода в мюнхенский клуб его стали больше уважать.

«Наверное, меня стали больше уважать как одного из лучших нападающих в мире. Это приходит, когда ты играешь в таком клубе, как «Бавария», и проводишь отличный сезон. Такое может быть в «Реале» и «Барселоне», во всех топ-клубах. У меня другая аура», — цитирует Кейна The Sun.

Кейн перешел в «Баварию» летом 2023 года. За это время он принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых отметился 44 голами и 12 результативными передачами.

Гарри Кейн
ФК Бавария
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