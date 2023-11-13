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Германия

Сегодня, 17:05

Кейн рассказал, почему ему хотелось бы играть вместе с Месси

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн признался, что ему бы очень хотелось сыграть вместе с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Мне бы очень хотелось сыграть с Месси. Он один из величайших игроков, представляющих наш вид спорта, поэтому я уверен, что он смог бы отдать мне несколько передач», — приводит Goal слова Кейна со ссылкой на ESPN.

36-летний Месси является победителем чемпионата мира 2022 года, олимпийским чемпионом (2008), а также обладателем восьми «Золотых мячей».

С лета 2023 года аргентинский футболист выступает за «Интер Майами».

Источник: https://www.goal.com/en/lists/harry-kane-would-love-to-play-alongside-inter-miami-argentina-superstar-lionel-messi/bltfa623e66c62d73c5#csee6ea9b77ca83ffa
Гарри Кейн
Лионель Месси
Футбол
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