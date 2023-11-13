Кейн рассказал, почему ему хотелось бы играть вместе с Месси

Нападающий «Баварии» Харри Кейн признался, что ему бы очень хотелось сыграть вместе с форвардом «Интер Майами» Лионелем Месси.

«Мне бы очень хотелось сыграть с Месси. Он один из величайших игроков, представляющих наш вид спорта, поэтому я уверен, что он смог бы отдать мне несколько передач», — приводит Goal слова Кейна со ссылкой на ESPN.

36-летний Месси является победителем чемпионата мира 2022 года, олимпийским чемпионом (2008), а также обладателем восьми «Золотых мячей».

С лета 2023 года аргентинский футболист выступает за «Интер Майами».