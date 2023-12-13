Кейн рассказал, с какими трудностями столкнулся после переезда в Германию

Английский нападающий Харри Кейн рассказал об адаптации в Германии после перехода в мюнхенскую «Баварию».

«Это было сложно. Это произошло впервые в моей карьере, поэтому я, вероятно, не осознавал, как все на самом деле будет выглядеть. Это касается не только новой команды, но и моей личной жизни, семьи. У меня четверо детей. К счастью, мы теперь нашли дом и будем переезжать в него после зимних каникул. Единственная проблема заключается в том, что, если я перестану забивать, возможно, мне придется отправить их обратно! Самое сложное — нужно разбираться со всеми внешними вещами. От разрешения на работу до поиска дома и школы. Я стараюсь делать все, что могу, и меня окружают хорошие люди. В целом я просто наслаждаюсь новым опытом», — приводит Goal слова Кейна.

В летнее трансферное окно 30-летний англичанин перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма». Мюнхенцы заплатили за его трансфер 95 миллионов евро.

Кейн провел 20 матчей за «Баварию» во всех турнирах, отметился 22 голами и 8 результативными передачами. На данный момент красные занимают второе место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 32 очка за 13 туров.