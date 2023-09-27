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Сегодня, 16:00

Кейн: «Мюллер был невероятным бомбардиром и человеком»

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал о том, что изучал видео с моментами голов чемпиона мира и Европы Герда Мюллера на YouTube.

«Честно говоря, самое сильное давление я оказываю сам на себя. Я хочу чего-то добиться. Я хотел узнать, каким Мюллер был и как играл. Он был невероятным бомбардиром и, судя по тому, что я слышал, прежде всего, невероятным человеком. Для меня пойти по его стопам — это нечто особенное», — приводит пресс-служба клуба слова Кейна.

Мюллер выступал за «Баварию» с 1964 по 1979 год. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба и занимает 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории футбола.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 100 миллионов евро. 30-летний футболист провел 5 матчей в бундеслиге, в которых отметился 7 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://fcbayern.com/en/news/2023/09/harry-kane-duke-of-success
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
Герд Мюллер
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