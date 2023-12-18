Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 08:11

Кейн установил новый рекорд результативности бундеслиги

Виктория Кравченко
Гарри Кейн.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль в матче 15-го тура против «Штутгарта» (3:0) в чемпионате Германии. Он забил свой 19-й и 20-й гол в бундеслиге. Для этого ему понадобилось всего 14 матчей. Он также сделал 5 результативных передач.

Ни один футболист не забил 20 голов быстрее в истории бундеслиги. Уве Зелеру понадобился 21 матч, Эрлингу Холанду — 22.

Кейн перешел летом в «Баварию» из «Тоттенхэма» за 95 миллионов евро. В нынешнем сезоне англичанин сыграл за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и восьмью голевыми передачами.

Гарри Кейн
ФК Бавария
Обсудить
Читайте также
Сборная России 25 победила Казахстан и выиграла Кубок Первого канала
Футболист потерял сознание во время матча АПЛ «Борнмут» — «Лутон»
В России перевод денег без открытия счета ограничат 100 тыс. рублей
Сальдо назвал Каховскую ГЭС конкретной целью ВСУ
Советник Зеленского Устенко сообщил о плане Б при прекращении помощи Запада
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Форвард «Баварии» Кейн забил 51 гол в 2023 году и обошел Роналду и Холанна