Кейн установил новый рекорд результативности бундеслиги

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн оформил дубль в матче 15-го тура против «Штутгарта» (3:0) в чемпионате Германии. Он забил свой 19-й и 20-й гол в бундеслиге. Для этого ему понадобилось всего 14 матчей. Он также сделал 5 результативных передач.

Ни один футболист не забил 20 голов быстрее в истории бундеслиги. Уве Зелеру понадобился 21 матч, Эрлингу Холанду — 22.

Кейн перешел летом в «Баварию» из «Тоттенхэма» за 95 миллионов евро. В нынешнем сезоне англичанин сыграл за мюнхенцев 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 22 забитыми мячами и восьмью голевыми передачами.