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Германия

Сегодня, 10:00

Кейн установил рекорд результативности бундеслиги

Руслан Минаев
Харри Кейн.
Фото AFP
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн установил рекорд результативности в чемпионате Германии. В 11-м туре бундеслиги он оформил дубль в ворота «Хайденхайма» (4:2).

Форвард мюнхенцев стал первым футболистом, забившим 17 голов в стартовых 11 турах бундеслиги.

Ранее Кейн стал первым игроком в истории бундеслиги, забившим 15 голов в 10 стартовых матчах. После рекордов результативности англичанина хавбек «Баварии» Томас Мюллер пошутил над одноклубником.

В этом сезоне 30-летний Кейн провел 16 матчей, забил 21 гол и отдал 7 результативных передач.

Гарри Кейн
ФК Бавария
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