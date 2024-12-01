Кейн выбыл на неопределенный срок из-за мышечной травмы

Нападающий «Баварии» Харри Кейн получил травму в матче 12-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии» (1:1).

Англичанин почувствовал дискомфорт на 33-й минуте игры, после чего был заменен.

«Кейн получил небольшой разрыв мышечного волокна в правом бедре во время вчерашнего матча. После обследования, проведенного медицинским отделом, Кейн на время выбыл из строя», — говорится в заявлении клуба.

Форвард выступает за клуб из Мюнхена с 2023 года. В текущем сезоне на счету 31-летнего Кейна 20 голов и 7 голевых передач в 19 матчах за команду во всех турнирах.