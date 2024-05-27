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Кейн выиграл «Золотую бутсу» за сезон-2023/24

Игнат Заздравин
Корреспондент
Харри Кейн.
Фото Reuters
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн официально стал обладателем «Золотой бутсы» — награды, ежегодно вручаемой лучшему бомбардиру среди чемпионатов, входящих в УЕФА.

В сезоне-2023/24 англичанин забил 36 голов в 32 матчах немецкой бундеслиги. Кейн летом прошлого года перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма».

Второе место занял форвард «Штутгарта» Серу Гирасси (28 голов в 28 матчах бундеслиги). Третьим стал нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе (27 мячей в 29 матчах лиги 1).

«Золотая бутса» вручается с 1968 года. Рекордсменом по числу наград является нападающий «Интер Майами» Лионель Месси, который 6 раз становился обладателем приза.

Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
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