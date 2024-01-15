Кейн заявил о желании однажды стать капитаном «Баварии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, что хочет стать капитаном мюнхенского клуба в будущем. Сейчас повязка принадлежит голкиперу Мануэлю Нойеру.

«Все зависит от тренера и руководства. Сейчас у нас есть несколько лидеров. Если будет матч, в котором несколько капитанов будут недоступны, я буду горд надеть повязку», — цитирует Кейна Kicker.

На данный момент 30-летний англичанин является лучшим бомбардиром бундеслиги с 22 голами на счету. В «Баварии» футболист играет с лета 2023 года.