Киммих готов сыграть правого защитника в матче Германии с Испанией на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих заявил, что готов поменять позицию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Испанией.

По данным Sport 1, немец может занять место правого защитника в игре против испанцев. Он считает, что на этой позиции принесет больше пользы команде.

Матч Германии и Испании состоится 27 ноября. Если немцы проиграют, это выбьет их из ЧМ-2022.

В первом туре Германия проиграла Японии со счетом 1:2.