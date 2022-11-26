Киммих готов сыграть правого защитника в матче Германии с Испанией на ЧМ-2022

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Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих заявил, что готов поменять позицию в матче второго тура группового этапа чемпионата мира с Испанией.
По данным Sport 1, немец может занять место правого защитника в игре против испанцев. Он считает, что на этой позиции принесет больше пользы команде.
Матч Германии и Испании состоится 27 ноября. Если немцы проиграют, это выбьет их из ЧМ-2022.
В первом туре Германия проиграла Японии со счетом 1:2.
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