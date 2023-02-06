Киммих может стать новым капитаном «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих может стать новым капитаном команды, утверждает Bild.

Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн всерьез задумывается над тем, чтобы отобрать капитанску повязку у голкипера Мануэля Нойера и отдать ее Киммиху.

Если такое решение все же будет принято, то оно вступит в силу, начиная со следующего сезона.

Недавно Нойер дал скандальное интервью, где раскритиковал руководство «Баварии» за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.

Напомним, что 36-летний голкипер пропустит остаток нынешнего сезона из-за перелома ноги.