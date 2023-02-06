0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 17:09

Киммих может стать новым капитаном «Баварии»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих может стать новым капитаном команды, утверждает Bild.

Главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельсманн всерьез задумывается над тем, чтобы отобрать капитанску повязку у голкипера Мануэля Нойера и отдать ее Киммиху.

Если такое решение все же будет принято, то оно вступит в силу, начиная со следующего сезона.

Недавно Нойер дал скандальное интервью, где раскритиковал руководство «Баварии» за увольнение тренера вратарей Тони Тапаловича.

Напомним, что 36-летний голкипер пропустит остаток нынешнего сезона из-за перелома ноги.

Джошуа Киммих
Мануэль Нойер
ФК Бавария
Юлиан Нагельсманн
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Атлантический дивизион с Василевским и Кучеровым победил в Матче звезд НХЛ
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Умер заслуженный артист России Виктор Цымбал
Советник главы офиса Зеленского Подоляк выступил против временного перемирия с Москвой
Буданов возглавит министерство обороны Украины вместо Резникова
Новое землетрясение произошло в восточных регионах Турции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Маттеус: «Нойер больше не может быть капитаном «Баварии»

Гладилин считает, что Головин может заиграть в «Боруссии»