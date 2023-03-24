Киммих назвал Нагельсманна одинм из лучших тренеров в своей карьере

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих заявил, что считает Юлиана Нагельсманна одним из трех лучших тренеров в своей карьере.

Сообщалось, что в ближайшее время об увольнении специалиста из «Баварии» объявят официально.

«Смена тренера в «Баварии»? Не хочу комментировать эту ситуацию. Несмотря ни на что, Юлиан Нагельсманн — выдающийся тренер. В моей карьере было много хороших специалистов, но Нагельсманна я определенно могу включить в топ-3», — заявил Киммих на пресс-конференции сборной Германии.

После 25 туров «Бавария» с 52 очками занимает второе место в бундеслиге, на 1 балл отставая от дортмундской «Боруссии».