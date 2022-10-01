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Сегодня, 02:57

Киммих — о победе над «Байером»: «Надеемся, что это начало серии»

Евгений Козинов
Корреспондент

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих прокомментировал победу над «Байером» (4:0) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

«Это была хорошая игра в важный момент сезона. Очевидно, что недавние результаты были не очень хорошими. К счастью, сегодня было лучше, и мы надеемся, что это начало серии», — цитирует официальный сайт клуба Киммиха.

Команда Юлиана Нагельсмана прервала четырехматчевую серию без побед в бундеслиге и идет на втором месте в таблице — 15 очков, а «Байер» — 16-й с 5 очками.

Джошуа Киммих
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
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