Киммих — о победе над «Байером»: «Надеемся, что это начало серии»

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих прокомментировал победу над «Байером» (4:0) в матче 8-го тура чемпионата Германии.

«Это была хорошая игра в важный момент сезона. Очевидно, что недавние результаты были не очень хорошими. К счастью, сегодня было лучше, и мы надеемся, что это начало серии», — цитирует официальный сайт клуба Киммиха.

Команда Юлиана Нагельсмана прервала четырехматчевую серию без побед в бундеслиге и идет на втором месте в таблице — 15 очков, а «Байер» — 16-й с 5 очками.