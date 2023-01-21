Киммих: «Бавария» выиграла бы у «Лейпцига», если бы не моя ошибка»

Капитан «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

«В целом это была равная игра. В первом тайме мы мало что создали, но и не сделав много заслужили лидерство. В конце концов, мы бы выиграли, если бы не моя ошибка. Тем не менее, сегодня у нас было мало владения мячом, и это было немного безумно. В целом жеребьевка — справедливый результат. Мы можем жить с точкой. Теперь мы должны попытаться собраться вместе», — цитирует пресс-служба клуба Киммиха.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 35 очками. «Лейпциг» идет на третьей строчке — 29 очков.