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Германия

Сегодня, 03:25

Киммих: «Бавария» выиграла бы у «Лейпцига», если бы не моя ошибка»

Евгений Козинов
Корреспондент
Йозуа Киммих.
Фото Global Look Press
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Капитан «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал ничью с «Лейпцигом» (1:1) в матче 16-го тура чемпионата Германии.

«В целом это была равная игра. В первом тайме мы мало что создали, но и не сделав много заслужили лидерство. В конце концов, мы бы выиграли, если бы не моя ошибка. Тем не менее, сегодня у нас было мало владения мячом, и это было немного безумно. В целом жеребьевка — справедливый результат. Мы можем жить с точкой. Теперь мы должны попытаться собраться вместе», — цитирует пресс-служба клуба Киммиха.

«Бавария» лидирует в турнирной таблице бундеслиги с 35 очками. «Лейпциг» идет на третьей строчке — 29 очков.

 
20&nbsp;января. &laquo;РБ&nbsp;Лейпциг&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Лейпциг» и «Бавария» сыграли вничью
Джошуа Киммих
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