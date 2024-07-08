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Сегодня, 11:36

Киммих вошел в шорт-лист «ПСЖ»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, парижане включили 29-летнего немца в шорт-лист трансферов. Также французский клуб рассматривает полузащитника «Бенфики» Жоау Невеша, однако португальцы хотят за игрока 120 миллионов евро, а трансфер Киммиха может пройти легче.

В минувшем сезоне Киммих провел 43 матча, в которых забил 2 гола и сделал 10 результативных передач. На Евро-2024 полузащитник оформил два голевых паса в 5 матчах за сборную Германии.

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