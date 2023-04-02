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Киммих: «Бавария» выиграла не потому, что избавилась от всего, что было при Нагельсманне»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих высказался об изменениях в команде после ухода Юлиана Нагельсманна.

В первом матче Томаса Тухеля мюнхенская команда обыграла дортмундскую «Боруссию» (4:2) в матче 26-го тура немецкой бундеслиги.

«Речь Тухеля вызывает позитив. Думаю, мы сделаем шаг вперед. Тренер очень хорошо подготовил нас к игре за такое короткое время. Но дело не в том, что все, что было у предыдущего тренера, удалено. Уход тренера — это всегда эмоциональная история. Сейчас у меня восьмой сезон в клубе, это мой седьмой тренер. Это не всегда говорит в пользу нас, игроков. Это означает, что мы не всегда могли стабильно показывать свою игру», — приводит слова Киммиха Kicker.

«Бавария» вышла на первое место в турнирной таблице бундеслиги, набрав 55 очков за 26 матчей. «Боруссия» располагается на второй строчке с 53 очками.

Джошуа Киммих
Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Томас Тухель
Юлиан Нагельсманн
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