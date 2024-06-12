Клинсманн уверен в том, что Кейн выиграет трофеи с «Баварией» в следующем сезоне

Бывший тренер «Баварии» Юрген Клинсманн поделился мнением о будущем форварда Гарри Кейна в команде. В этом сезоне игроку не удалось выиграть ни одного трофея.

«Кейн выиграет трофеи с «Баварией» в следующем сезоне, в этом нет никаких сомнений. То, как он влился в клуб и в сообщество, исключительно.

Он лучший представитель Англии в Германии», — цитирует Клинсманна The Sun.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел 44 матча за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 12 результативных передач.

Контракт Кейна с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.