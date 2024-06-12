Клинсманн уверен в том, что Кейн выиграет трофеи с «Баварией» в следующем сезоне

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Бывший тренер «Баварии» Юрген Клинсманн поделился мнением о будущем форварда Гарри Кейна в команде. В этом сезоне игроку не удалось выиграть ни одного трофея.
«Кейн выиграет трофеи с «Баварией» в следующем сезоне, в этом нет никаких сомнений. То, как он влился в клуб и в сообщество, исключительно.
Он лучший представитель Англии в Германии», — цитирует Клинсманна The Sun.
В нынешнем сезоне 30-летний форвард провел 44 матча за «Баварию» во всех турнирах, в которых забил 44 гола и отдал 12 результативных передач.
Контракт Кейна с мюнхенцами рассчитан до лета 2027 года.