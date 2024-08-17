Клопп на один матч вернется к тренерской работе

Бывший тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп примет участие в прощальном матче экс-футболистов «Боруссии» Лукаша Пищека и Якуба Блащиковски, сообщает пресс-служба дортмундцев.

Команды Пищека и Блащиковски сыграют против друг друга 7 сентября. Игра состоится на домашнем стадионе дортмундцев «Сигнал Идуна Парк». Клопп возглавит одну из команд.

«Сделаю как обычно — начну думать об игре за 5 минут до ее начала», — пошутил 57-летний специалист на видео, которое опубликовала «Боруссия».

Клопп летом этого года покинул «Ливерпуль», который возглавлял с 2015 года. С 2008 по 2015 годы немец тренировал «Боруссию», где под его руководством выступали Пищек и Блащиковски.

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