Клопп откажется от предложения возглавить сборную Германии

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласится возглавить сборную Германии, если ему поступит такое предложение, сообщает Daily Mail.

По информации источника, Немецкий футбольный союз (DFB) рассматривает кандидатуру 56-летнего специалиста, но сам Клопп, скорее всего, отклонит потенциальное предложение, поскольку его контракт с «Ливерпулем» рассчитан до 2026 года.

Ранее сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера сборной Германии является экс-тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн.

10 сентября DFB объявил, об увольнении Ханси Флика, который возглавлял команду с 2021 года. 9 сентября сборная Германии в товарищеском матче проиграла Японии (1:4).

Сборная Германии не вышла из группы на ЧМ-2022 в Катаре. В 2024 году Германия станет хозяином чемпионата Европы по футболу.