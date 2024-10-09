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9 октября, 09:46

Клопп станет руководителем по футболу в «Ред Булл»

Сергей Разин
корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Global Look Press
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Немецкий специалист станет руководителем по футболу в «Ред Булл», сообщает Sky Sport.

По сведениям источника, 57-летний немец будет отвечать за стратегию развития подконтрольных клубов «РБ Лейпциг», «Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллз» и других команд франшизы. Клопп приступит к работе 1 января 2025 года.

Также у Клоппа будет опция расторжения долгосрочного контракта, если он получит приглашение на пост главного тренера сборной Германии.

Клопп летом покинул «Ливерпуль», который возглавлял с октября 2015 года. С мерсисайдцами он по разу выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Англии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также дважды побеждал в Кубке английской лиги.

Юрген Клопп

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