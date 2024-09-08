Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Германия. Новости
Новости
Бундеслига 1
Бундеслига 2
Кубок
Суперкубок
Видео
Главная
Футбол
Германия

Сегодня, 00:33

Клопп вернулся в «Боруссию» ради прощального матча Пищека и Блащиковского

Сергей Разин
корреспондент
Юрген Клопп и Якуб Блащиковский.
Фото ФК «Боруссия» Дордмунд
Telegram Дзен

«Боруссия» провела прощальный матч Лукаша Пищека и Якуба Блащиковского.

В двух командах играли экс-игроки дортмундцев и друзья Пищека и Блащиковского: Роман Вайденфеллер, Невен Суботич, Матс Хуммельс, Лукас Бариос, Марвин Хитц, Марсель Шмельцер, Нури Сахин, Генрих Мхитарян, Юлиан Брандт и другие.

Одну из команд тренировал Юрген Клопп. Немецкий специалист вместе с «Боруссией» завоевал два чемпионских титула, а также выиграл Кубок Германии и дважды Суперкубок страны. Вместе со «шмелями» Клопп дошел до финала Лиги чемпионов. Летом 2024 года тренер покинул «Ливерпуль».

Лукаш Пищек
Якуб Блащиковский
ФК Боруссия (Дортмунд)
Юрген Клопп

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Объявлены имена номинантов на «Золотой мяч»
Овечкин улетел из России в США
Маск назвал безумием введение тюремных сроков за ошибки в гендерном обозначении
Сюрприз для дедушки Мартемьянова, потерявшийся Кузя и провал «Торпедо». Что произошло в КХЛ 7 сентября
В Москве арестован преподаватель вуза по делу о разжигании ненависти
Минздрав сообщил о тяжелом состоянии пострадавших при пожаре в Одинцово
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя