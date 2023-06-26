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Сегодня, 05:58

Коло-Муани признан лучшим игроком бундеслиги по версии футболистов, Беллингем — второй

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Айнтрахта» Рандаль Коло-Муани стал лучшим игроком сезона в чемпионате Германии по версии футболистов, сообщает Kicker.

В голосовании приняли участие 252 игрока. 24-летний француз занял первое место с 24,2 процента голосов. На второй строчке оказался полузащитник «Боруссии» Джуд Беллингем (17,5 процента), замкнул тройку форвард «Вердера» Никлас Фюллькруг (11,9 процента).

Лучшим тренером бундеслиги признан Урс Фишер из «Униона», за которого отдали 21,8 процента голосов. На втором месте главный тренер «Байера» Хаби Алонсо, набравший 21 процента.

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Унион Берлин
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