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Германия

Сегодня, 04:53

Колодзейчак подписал контракт с «Шальке»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник Тимоте Колодзейчак, покинувший летом «Сент-Этьен», продолжит карьеру в Германии. 31-летний француз подписал контракт с «Шальке». Он находился на просмотре в немецком клубе с 11 октября.

«Я очень рад официально стать частью команды. В клубе меня очень хорошо приняли с самого начала, как я приехал. Такое чувство, что провел здесь намного больше времени, а не просто приехал на просмотр. Меня это впечатлило. Нам предстоит сыграть важные матчи, и я сделаю все возможное, чтобы добиться в них как можно большего успеха», — приводит официальный сайт клуба слова Колодзейчака.

В этом сезоне «Шальке» набрал 6 очков и в настоящее время занимает 17-е место в бундеслиге.

Тимоте Колодзейчак
Футбол
ФК Шальке
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