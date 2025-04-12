Коман хочет покинуть «Баварию», француз может перейти в «Арсенал» или «Тоттенхэм»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может покинуть «Баварию» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По информации источника, 28-летний француз выражает заинтересованность в смене клуба. Самым реалистичным вариантом продолжения карьеры Комана считается лондонский «Арсенал». Также на него претендует «Тоттенхэм», но у «шпор» могут возникнуть проблемы из-за высокой зарплаты игрока.

Коман выступает за «Баварию» с 2015 года. В текущем сезоне он провел 34 матча во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.