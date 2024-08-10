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Сегодня, 09:52

Коман может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Вингер «Баварии» Кингсли Коман может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.

По данным источника, «Манчестер Сити» заинтересован в покупке игрока. Мюнхенцы готовы расстаться с французом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

В нем также заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ».

28-летний Коман выступает за «Баварию» с августа 2015 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за мюнхенцев.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Контракт француза с «Баварией» действует до конца июня 2027 года.

Кингсли Коман
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
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