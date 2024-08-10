Коман может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Сегодня, 09:52
Вингер «Баварии» Кингсли Коман может продолжить карьеру в Англии, сообщает Bild.
По данным источника, «Манчестер Сити» заинтересован в покупке игрока. Мюнхенцы готовы расстаться с французом, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
В нем также заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ».
28-летний Коман выступает за «Баварию» с августа 2015 года. В сезоне-2023/24 хавбек забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи в 27 матчах за мюнхенцев.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 50 миллионов евро. Контракт француза с «Баварией» действует до конца июня 2027 года.