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Сегодня, 16:21

Коман: «Когда «Бавария» вылетела из Кубка Германии, я не мог уснуть»

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Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман рассказал о своем отношении к поражениям.

«Проигрыш — это худшее чувство. Например, когда мы вылетели из Кубка Германии, я не мог уснуть. Это не самое приятное чувство. Это чувство я ненавижу. Когда ты ненавидишь проигрывать, ты должен выигрывать каждый день», — приводит слова Комана The Telegraph.

4 апреля «Бавария» уступила «Фрайбургу» (1:2) в четвертьфинале Кубка Германии.

Кингсли Коман провел 27 матчей за «Баварию» во всех турнирах в этом сезоне, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего француза в 65 миллионов евро.

Кингсли Коман
Футбол
ФК Бавария
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