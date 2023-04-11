Коман: «Когда «Бавария» вылетела из Кубка Германии, я не мог уснуть»

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман рассказал о своем отношении к поражениям.

«Проигрыш — это худшее чувство. Например, когда мы вылетели из Кубка Германии, я не мог уснуть. Это не самое приятное чувство. Это чувство я ненавижу. Когда ты ненавидишь проигрывать, ты должен выигрывать каждый день», — приводит слова Комана The Telegraph.

4 апреля «Бавария» уступила «Фрайбургу» (1:2) в четвертьфинале Кубка Германии.

Кингсли Коман провел 27 матчей за «Баварию» во всех турнирах в этом сезоне, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего француза в 65 миллионов евро.