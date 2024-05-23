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Сегодня, 06:10

Компани готов возглавить «Баварию»

Виктория Кравченко
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Бельгийский футбольный тренер Венсан Компани может возглавить «Баварию», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, специалист без раздумий согласился стать главным тренером мюнхенцев. «Баварии» осталось лишь договориться с «Бернли» о сумме компенсации за переход 38-летнего наставника.

По окончании сезона «Бавария» рассталась с Томасом Тухелем, решение об ухода которого было принято в феврале. Команда завершила сезон третьей в бундеслиге и впервые за 12 лет завершила кампанию без трофеев.

Венсан Компани
ФК Бавария
ФК Бернли
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