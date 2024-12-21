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Сегодня, 07:53

Компани после победы над «Лейпцигом» отказался говорить о футболе

Евгений Козинов
Корреспондент
Венсан Компани.
Фото AFP
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани на послематчевой пресс-конференции после игры с «Лейпцигом» (5:1) сказал всего одну фразу и попрощался с журналистами.

«Сегодня вечером почти невозможно говорить о футболе. Сейчас в наших мыслях люди в Магдебурге. Сегодня мы победили, но я надеюсь, что в следующем году будет больше побед ради мира», — приводит пресс-служба клуба слова Компани.

В пятницу, 20 декабря, в Магдебурге водитель на автомобиле врезался в толпу людей на рождественской ярмарке. Пострадали не менее 60 человек, а также двое погибли.

Венсан Компани
Футбол
ФК Бавария
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