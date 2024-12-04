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Компани — о поражении «Баварии» от «Байера»: «Не стоит воспринимать сегодняшнюю игру команды как должное»

Даниил Аршавский
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Главный тренер «Баварии» Венсан Компани прокомментировал поражение команда в матче 1/8 финала Кубка Германии с «Байером» (0:1).

Мюнхенская команда играла в меньшинстве, так как вратарь Мануэль Нойер получил красную карточку.

«Всегда горько, когда ранняя красная карточка так сильно влияет на матч. Не стоит воспринимать сегодняшнюю игру ребят как должное. Они приложили впечатляющие усилия и показали характер. Играть вдесятером — это всегда особый вызов. В нашем сегодняшнем выступлении была жизнь. Тем не менее, не стоит приукрашивать поражение, особенно если оно означает вылет из Кубка», — цитирует Компани пресс-служба «Баварии».

«Бавария» завершила свое выступление в Кубке Германии, «Байер» узнает будущего соперника после жеребьевки.

Источник: fcbayern.com
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
Ханс Флик
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