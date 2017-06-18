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Германия

18 июня 2017, 16:19

Корантен Толиссо: "Хочется доказать, что я чего-то стою"

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Полузащитник "Баварии" Корантен Толиссо рассказал о том, что рад подписать контракт с мюнхенцами. 22-летний француз перешел из "Лиона" и подписал с немецким клубом контракт до 30 июня 2022 года.

- Не уверен, что я до конца осознал, что произошло, но я счастлив, что подписал контракт с таким клубом, как "Бавария", - приводит Telefoot слова Толиссо. – Сейчас моя жизнь кардинально изменится, ведь теперь я не буду жить в кругу своей семьи. Хочу показать "Баварии", что они оказались правы, заплатив за меня такие большие деньги.

Когда узнал об их интересе, ответил без колебаний согласием. Сначала мне позвонил главный тренер команды Карло Анчелотти. Он сказал, что "Бавария" – это большой клуб, поэтому я сделал правильный шаг. Сейчас моя главная задача – это пробиться в состав "Баварии", а затем поехать на чемпионат мира со сборной Франции. Хочется показать всем, что я чего-то стою.

Корантен Толиссо
ФК Бавария
ФК Лион
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