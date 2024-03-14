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Германия

14 марта, 17:13

Кроос получил вызов в сборную Германии впервые с 2021 года

Алина Савинова
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Немецкий футбольный союз (DFB) на официальном сайте опубликовал состав сборной Германии на мартовские товарищеские матчи с Францией и Нидерландами.

Впервые с 2021 года в национальную команду вызван полузащитник «Реала» Тони Кроос. 34-летний футболист заканчивал международную карьеру после чемпионата Европы-2020, однако в феврале этого года принял решение возобновить ее. Всего на его счету 106 матчей за сборную Германии и 17 забитых голов.

Состав сборной Германии на товарищеские матчи в марте:

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»), Бернд Лено («Фулхэм»), Оливер Бауманн («Хоффенхайм»);

Защитники: Давид Раум, Бенджамин Хенрикс (оба — «Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Антон Вальдемар, Максимилиан Миттельштадт (оба — «Штутгарт»), Жонатан Та («Байер»), Робин Кох («Лидс Юнайтед»), Ян-Никлас Бесте («Хайденхайм»), Йозуа Киммих («Бавария»);

Полузащитники: Джамал Мусиала, Александар Павлович (оба — «Бавария»), Тони Кроос («Реал»), Паскаль Грос («Брайтон»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Крис Фухрих («Штутгарт»), Флориан Вирц, Роберт Андрих (оба — «Байер»);

Нападающие: Дениз Ундав («Штутгарт»), Максимилиан Байер («Хоффенхайм»), Никлас Фюллькруг («Боруссия» Дортмунд), Кай Хаверц («Арсенал»), Томас Мюллер («Бавария»).

Национальная команда Германии проведет товарищеский матч против Франции 23 марта, а с Нидерландами сыграет 26 марта. Немецкую сборную на данный момент возглавляет Юлиан Нагельсман.

Тони Кроос
Сборная Германии по футболу
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