Кроос рассказал, с какими трудностями столкнулся после решения об уходе из футбола

Бывший полузащитник «Реала» Тони Кроос признался, что ему было сложно объявить главному тренеру мадридского клуба Карло Анчелотти и своему сыну об уходе из футбола.

«Самым трудным было сказать Анчелотти и моему сыну, что я завершаю карьеру. Это было действительно сложно», — приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Кроос завершил карьеру игрока этим летом. На клубном уровне 34-летний немецкий полузащитник провел 754 матча, забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. Он выступал за такие команды, как «Реал», «Байер» и «Бавария».

В составе сборной Германии футболист принял участие в 113 встречах и стал чемпионом мира в 2014 году.