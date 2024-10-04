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Кроос считает, что нужно отменить индивидуальные награды в футболе

Алина Савинова
Тони Кроос.
Фото Global Look Press
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Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос в подкасте немецких теннисистов Александра и Миши Зверевых рассказал, что ему не нравится в футболе.

«Индивидуальные награды в футболе кажутся мне совершенно ненужными. Без команды игрок был бы просто никем», — сказал Кроос.

34-летний Кроос завершил карьеру игрока этим летом. На клубном уровне немецкий полузащитник провел 754 матча, забил 73 гола и отдал 166 результативных передач. Он выступал за такие команды, как «Реал», «Байер» и «Бавария».

В составе сборной Германии футболист принял участие в 113 встречах и стал чемпионом мира в 2014 году.

Тони Кроос
Футбол

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