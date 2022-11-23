Лаймер отказал «Челси» и хочет летом перейти в «Баварию»

Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер хочет перейти в «Баварию», пишет журналист Кристиан Фальк.

25-леьний австриец отказался от перехода в «Челси» и намерен присоединиться к мюнхенскому клубу следующим летом.

Отметим, что летом футболист мог перейти в «Баварию» или «Ливерпуль», но «Лейпциг» не захотел отпускать игрока.

Также появилась информация, что «Бавария» уже достигла соглашения с Лаймером насчет трансфера на правах свободного агента, который должен состояться следующим летом.

В нынешнем сезоне бундеслиги Конрад Лаймер провел 4 матча.