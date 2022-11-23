Лаймер отказал «Челси» и хочет летом перейти в «Баварию»

23 ноября, 21:46
Полузащитник «Лейпцига» Конрад Лаймер хочет перейти в «Баварию», пишет журналист Кристиан Фальк.
25-леьний австриец отказался от перехода в «Челси» и намерен присоединиться к мюнхенскому клубу следующим летом.
Отметим, что летом футболист мог перейти в «Баварию» или «Ливерпуль», но «Лейпциг» не захотел отпускать игрока.
Также появилась информация, что «Бавария» уже достигла соглашения с Лаймером насчет трансфера на правах свободного агента, который должен состояться следующим летом.
В нынешнем сезоне бундеслиги Конрад Лаймер провел 4 матча.
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Основные источники исследования